Ministero Salute, domani bollino arancione per il caldo in 12 città

E' iniziata la pubblicazione sul portale del Ministero della Salute dei bollettini sulle ondate di calore per l'informazione generale alla popolazione. Il primo bollettino - per le giornate del 25, 26 e 27 maggio - segnala temperature in aumento in molte città. Nella giornata domani, 26 maggio, il livello 2 del bollino arancione è previsto in 12 città (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo). Il 27 maggio, l'arancione scatterà per 15 città: a quelle segnalate il 26 maggio, si aggiungeranno Latina, Milano e Verona. Nel bollettino sono indicati 4 livelli di rischio: livello 0 - Nessun rischio; livello 1 - Condizioni meteorologiche di pre-allerta; livello 2 - Temperature elevate e condizioni meteorologiche, che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili; livello 3 - Ondata di calore: condizioni di rischio elevato (livello 2) persistenti per 3 o più giorni consecutivi. Il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane. I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero. Vengono pubblicati, come ogni anno dal lunedì al venerdì, dal 25 maggio al 20 settembre.