Ministero Salute, domani bollino arancione per il caldo in 12 città

14:31 Lunedì 25 Maggio 2026

E' iniziata la pubblicazione sul portale del Ministero della Salute dei bollettini sulle ondate di calore per l'informazione generale alla popolazione. Il primo bollettino - per le giornate del 25, 26 e 27 maggio - segnala temperature in aumento in molte città. Nella giornata domani, 26 maggio, il livello 2 del bollino arancione è previsto in 12 città (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo). Il 27 maggio, l'arancione scatterà per 15 città: a quelle segnalate il 26 maggio, si aggiungeranno Latina, Milano e Verona. Nel bollettino sono indicati 4 livelli di rischio: livello 0 - Nessun rischio; livello 1 - Condizioni meteorologiche di pre-allerta; livello 2 - Temperature elevate e condizioni meteorologiche, che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili; livello 3 - Ondata di calore: condizioni di rischio elevato (livello 2) persistenti per 3 o più giorni consecutivi. Il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane. I bollettini sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del Piano operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero. Vengono pubblicati, come ogni anno dal lunedì al venerdì, dal 25 maggio al 20 settembre.

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