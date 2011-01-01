Sinistra Italiana Torino, Alberto Re è il nuovo segretario provinciale

Alberto Re è il nuovo segretario provinciale di Sinistra Italiana a Torino. Lo ha eletto l'assemblea del partito, sancendo il passaggio del testimone da Roberto Bacchin. Sarà così Re a traghettare il partito verso le elezioni comunali e politiche del 2027, in vista poi di un nuovo congresso nazionale. Insieme ad Alberto Re sono stati eletti nella segreteria Elena Variara, Valentina Cera e Luca La Vaille. Simone Baglivo è stato confermato tesoriere. Laureato in Studi Internazionali, Re è funzionario della Regione Piemonte. Nell'amministrazione comunale di Torino è stato consigliere in Circoscrizione Uno dal 2011 al 2021 e attualmente è presidente della Circoscrizione 4 San Donato Campidoglio Parella. "Siamo concentrati - sottolinea il segretario neoeletto - sulla costruzione di Avs a Torino e in provincia: vogliamo rafforzare la nostra presenza in tutti i Consigli comunali a partire da quello di Torino. Lo sguardo è rivolto anche alle prossime elezioni politiche, dove l'attenzione di Alleanza Verdi Sinistra verso la giustizia sociale, il contrasto alla crisi climatica e il disarmo saranno cruciali per sconfiggere le destre e tornare al governo del paese".