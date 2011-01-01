Voucher scuola, Ricca (Lega): “Grazie alla Lega garantita copertura totale dei voucher scuola”
“Finalmente garantita la copertura totale dei voucher scuola grazie all’approvazione dell’ordine del giorno collegato al bilancio di previsione finanziario ‘26-‘28 presentato in Aula dalla Lega. Avevamo già annunciato l’intenzione di voler lavorare con l’Assessore all’Istruzione per la revisione dei criteri di ripartizione del voucher di modo da coprire il 100% delle richieste ammesse. Oggi siamo orgogliosi di poter annunciare che dal prossimo anno scolastico 32mila famiglie in più beneficeranno del bonus che offre un contributo per l’acquisto di testi scolastici, trasporti e materiale didattico. Un risultato importante che dà sostegno a genitori e ragazzi, reso possibile anche dalle buone interlocuzioni con l’assessore Cameroni. Promessa mantenuta”. Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte.