Canalis (Pd), nuovi problemi all'Agenzia Piemonte Lavoro

La consigliera regionale Pd in Piemonte Monica Canalis annuncia la discussione domani in Aula di un suo question time relativo ad Agenzia Piemonte Lavoro, il più grande ente strumentale della Regione, con 900 dipendenti e servizi che ogni anno raggiungono più di 200mila persone. "Lo scorso anno - ricorda Canalis - l'ente era stato nell'occhio del ciclone per la vacatio del direttore e legale rappresentante dell'ente, protrattasi per ben 24 giorni a causa dei ritardi decisionali dell'allora assessora Chiorino. Ora l'Agenzia affronta nuovi problemi, a partire dalla presenza di un credito di più di 129 milioni di euro nei confronti della Regione, oggetto del mio question time di domani". "Ma altri problemi sono anche - aggiunge - la seria modifica del perimetro di attività dell'ente alla luce della delibera di giunta del 30 marzo scorso, ancora patrocinata da Chiorino prima delle sue burrascose dimissioni, che estende la possibilità di stipulare convenzioni anche con soggetti privati. I Centri per l'impiego vanno verso la privatizzazione? L'Agenzia continua a essere sottofinanziata e oggetto di riforme poco chiare e trasparenti. Vedremo - conclude - se il nuovo assessore Marrone saprà instaurare con il Consiglio, in materia di politiche del lavoro, un rapporto più corretto di quello che avevamo con Chiorino, sempre molto assente e poco dialogante".