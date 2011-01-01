Urso convoca tavolo nazionale su automotive al Mimit il 14 luglio

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per martedì 14 luglio, a Palazzo Piacentini, il Tavolo nazionale sul settore automotive. La riunione, fa sapere il ministero, segue lo sblocco del Dpcm che destina al comparto risorse pari a 1 miliardo e 343 milioni di euro, finalizzate al sostegno delle imprese della filiera attraverso investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. "Risorse che, così come concordato nell'ultimo cdm, saranno ulteriormente incrementate entro il mese di luglio, già individuate per sopperire a quelle che temporaneamente sono state destinate, per esigenze di bilancio, al decreto-legge contro il caro carburanti e al sostegno dell'autotrasporto", precisa il Mimit. La riunione segue inoltre la presentazione del nuovo piano industriale al 2030 di Stellantis, che prevede investimenti e produzioni negli stabilimenti italiani, in continuità con il percorso avviato con il Piano Italia presentato al Mimit nel dicembre 2024. Al Tavolo parteciperanno le imprese del settore, i rappresentanti delle associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e le Regioni a maggiore vocazione automotive.