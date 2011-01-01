Umberto Palermo svilupperà e-car a biometano

Umberto Palermo Design si allea con Federmetano e Reinova per lo sviluppo di Malya, il nuovo concept di Mole Urbana: sarà una e-car compatta e sostenibile, pensata per rispondere alle esigenze della mobilità urbana e suburbana. L'obiettivo è creare un laboratorio di innovazione tutto italiano capace di unire design, tecnologia, energia e manifattura, ispirato al principio della neutralità tecnologica. Presentata in forma embrionale nel novembre 2025 durante l'evento Mole Urbana a Orbassano, Malya punta a coniugare dimensioni compatte - meno di quattro metri di lunghezza - con la capacità di trasportare fino a cinque persone. La vettura adotta soluzioni pensate per semplificare la produzione con telaio in tubolari d'acciaio inox ed elementi in alluminio, riducendo l'uso di stampi tradizionali. Sul piano tecnologico, Malya punta su una piattaforma elettrica con possibile configurazione range extender alimentata a biometano/metano: un sistema ibrido nel quale il motore termico può ricaricare la batteria durante l'utilizzo, affiancandosi alla ricarica tradizionale da rete elettrica o colonnina pubblica. "Malya vuole dimostrare che in Italia è ancora possibile produrre automobili attraverso un modello flessibile e sostenibile di nanofactory, dedicato a mercati e bisogni specifici" spiega Palermo. "Il progetto potrà contare sulla rete di distributori di gas naturale compresso e liquefatto più sviluppata d'Europa, già in grado di erogare biometano 100% rinnovabile, oltre a possibili soluzioni dedicate per il rifornimento domestico del gas" spiega Dante Natali, presidente di Federmetano. L'associazione contribuirà inoltre con competenze tecniche sui sistemi di alimentazione bioCng e sulla rete di assistenza post-vendita. Un ruolo centrale sarà svolto da Reinova, partner tecnologico incaricato dello sviluppo hardware e software del powertrain elettrico con range extender. "Per Reinova partecipare al progetto Malya significa contribuire alla costruzione di una filiera di innovazione capace di riportare al centro competenze, professionalità e visione industriale" spiega il ceo Giuseppe Corcione.