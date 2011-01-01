Cerutti (Lega), "a Venaria premiato buongoverno"

"Soddisfatti della vittoria di Fabio Giulivi al primo turno delle Amministrative di Venaria Reale. Il candidato sindaco sostenuto dal centrodestra raccoglie i frutti del buongoverno dei cinque anni passati, riconfermando un risultato positivo testimoniato dalle percentuali che lo hanno portato alla vittoria". Così in una nota a commento dei risultati elettorali delle elezioni amministrative di Venaria Reale il consigliere regionale Andrea Cerutti. "I venariesi - aggiunge Cerutti - hanno scelto di non interrompere il percorso virtuoso che ha dato alla città più servizi, maggiore efficienza nei trasporti e nelle attività che toccano il vivere quotidiano e valorizzazione della vocazione turistica del territorio. Complimenti al sindaco e adesso avanti così, con l'immancabile supporto della Lega, per proseguire con la buona amministrazione della nostra città".