Derby: Lo Russo "perseguire delinquenza mascherata da tifo"

"Una pagina davvero drammatica, non è tifo, è delinquenza che si maschera da tifo e come tale va gestita e perseguita. Non c'entra nulla con lo spirito di competizione, normale in un qualunque match calcistico, anche in un derby. Quello che abbiamo visto a Torino domenica è inqualificabile e bisogna essere tutti molto netti ed evitare di cercare alibi o giustificazioni". A ribadirlo, nella diretta radio del martedì, il sindaco Stefano Lo Russo a proposito degli scontri che hanno preceduto il derby cittadino. Esprimendo la vicinanza al tifoso e agli agenti feriti, il sindaco sottolinea che quanto accaduto "non può esistere, non c'entra niente col mondo sportivo, col calcio, con la giusta competizione, anche con l'ironia nel prendersi in giro tra tifosi. Finché le cose rientrano nel campo della goliardia, degli sfottò vanno bene - rimarca - ma quello che abbiamo visto domenica è stato veramente inqualificabile". Il primo cittadino si dice dunque non solo "dispiaciuto ma anche arrabbiato con chi macchia il senso dello sport con questi atti, sono dei delinquenti. E lo sport è stato offuscato da questo".