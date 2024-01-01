Synergie Italia, 855 milioni di fatturato e 35 milioni di utile

Synergie Italia, network internazionale specializzato nell'incontro tra aziende e professionisti, presente con oltre 180 filiali su tutto il territorio nazionale e 6mila aziende clienti, ha chiuso il 2025 con un fatturato che si attesta a 855 milioni di euro, in aumento del 3,5% rispetto al 2024, e con un utile netto pari a 35 milioni di euro. Il Gruppo ha, inoltre, rafforzato la propria capillarità su tutto il territorio nazionale con l'apertura di 25 nuove filiali che hanno contribuito a raggiungere i 1250 dipendenti (+7% rispetto al 2024). "Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati raggiunti quest'anno: superare gli 855 milioni di euro di fatturato, con una crescita del 3,5% rispetto al 2024 - spiega Marco Valsecchi, amministratore delegato di Synergie Italia - è un traguardo che premia l'impegno e la competenza di tutto il team Synergie Italia. In un contesto complesso e in continua evoluzione, siamo riusciti a rafforzare la nostra presenza sul territorio nazionale e a rispondere in modo efficace alle esigenze di 6mila aziende clienti. Questi numeri confermano la centralità delle persone e delle competenze nel nostro modello di sviluppo, e ci spingono a proseguire nel percorso d'innovazione e qualità per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, generando valore per aziende, professionisti e territori". Tra le operazioni più rilevanti dell'anno c'è l'acquisizione del 100% di Synergie Academy, pensata per gestire l'intero ciclo del talento: selezione, formazione, qualificazione e crescita professionale Nel primo trimestre 2026 il gruppo ha avviato la seconda fase del Piano Atlas, con nuove aperture soprattutto nel Centro e Sud Italia e i primi progetti pilota di integrazione dell'intelligenza artificiale nei processi di selezione. Synergie punta inoltre su partnership internazionali e su un modello sempre più orientato a costruire soluzioni Hr personalizzate per imprese e candidati.