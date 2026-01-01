Comunali: 7 capoluoghi su 12 al centrosinistra, 3 al centrodestra e 2 ai civici

Alle amministrative 2026 dei 12 capoluoghi che eleggono il sindaco al primo turno, secondo i conteggi di Youtrend, in 3 vince il centrodestra, in 7 il centrosinistra e in 2 si affermano candidati civici o di altri partiti. Gli uscenti, invece, erano 8 di centrosinistra, 5 di centrodestra e 5 civici o di altri partiti. Restano al centrosinistra Andria, Mantova, Prato e Salerno. Passano al centrosinistra: da esperienze civiche Avellino e Enna e, da un'esperienza di centrodestra, solo Pistoia. Resta al centrodestra Venezia, passa al centrodestra da un'esperienza di centrosinistra Reggio Calabria e da un'esperienza civica Crotone. I civici tengono Fermo e Messina.