Stresa, in vendita Castello Pellegrini, appartenuto anche a Ferrè

In vendita il Castello Pellegrini sul lago Maggiore a Stresa (Verbano-Cusio-Ossola), già appartenuto allo stilista Gianfranco Ferrè, proprietà dichiarata bene culturale dal ministero della Cultura per il suo valore storico e architettonico. Il complesso è oggi affidato in vendita a Lionard Luxury Real Estate, il valore richiesto è di 5 milioni e 800mila euro. La Villa Castello Pellegrini, a pochi minuti dalle Isole Borromee e dal centro di Stresa, si estende per oltre 1.000 metri quadrati di interni: comprende anche una dependance e un cottage rustico. Il castello, edificato nei primi anni del Novecento, è in stile 'neocastellano', e si sviluppa su tre livelli fuori terra e un piano seminterrato con locali di servizio e cantine. La proprietà è immersa in un parco terrazzato su tre livelli di circa 12.000 metri quadrati, ed ha accesso al lago con una spiaggia privata, interamente di proprietà non soggetta a concessione demaniale. Il parco storico è concepito come un 'giardino percorso': terrazzamenti panoramici, scalinate, tre grotte in rocaille con statue mitologiche, piccoli corsi d'acqua e punti belvedere. La vegetazione storica comprende libocedri, tigli, conifere, magnolie, palme, canfore e liriodendri, oltre a ortensie, azalee e camelie, tipiche essenze dei giardini lacustri del primo Novecento.