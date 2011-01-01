Tomaselli eletto segretario regionale Anaao Assomed Piemonte

Sarà Valerio Tomaselli a guidare per i prossimi quattro anni la segreteria regionale di Anaao Assomed Piemonte. Succede a Chiara Rivetti, che conclude i due mandati previsti dallo statuto per la carica regionale. Il dottor Tomaselli, 56 anni, medico pneumologo presso l'ospedale di Asti, è già stato componente della segreteria regionale, della commissione contratto nazionale, consigliere nazionale e segretario aziendale. "Tomaselli - si legge in una nota - assume la guida del principale sindacato de dirigenti medici e sanitari del Piemonte, che si conferma un'organizzazione forte, propositiva e che negli ultimi quattro anni ha visto gli iscritti passare da 2.265 a 3.180". "Mi appresto a guidare - dichiara il neoeletto segretario - per i prossimi quattro anni il più rappresentativo sindacato di categoria che nonostante le difficoltà in cui verte il Ssn ha visto una costante crescita degli iscritti, frutto del lavoro effettuato dai miei predecessori e da tutti i segretari aziendali. Oggi più che mai è importante dare valore e voce ai dirigenti medici e sanitari attraverso il sindacato; viviamo una stagione difficile per il Ssn, che mette a dura prova i professionisti della sanità. Il nostro compito è vigilare affinché vengano rispettate le regole e contribuire a creare migliori condizioni di lavoro".