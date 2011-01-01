Falsi affitti online, denunciato 19enne a Torino

Un giovane italiano di 19 anni è stato denunciato dalla polizia a Torino con l'accusa di truffa nell'ambito di un'indagine su falsi annunci di affitti pubblicati online. Le indagini, coordinate dalla procura di Torino e condotte dagli agenti del commissariato Barriera Nizza, sono partite dalla denuncia di una donna che aveva versato denaro per un appartamento risultato inesistente o non disponibile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane avrebbe pubblicato annunci immobiliari apparentemente credibili inducendo le vittime a versare somme di denaro a titolo di caparra o cauzione tramite documentazione ritenuta falsa. Una volta ottenuto il pagamento, aveva poi interrotto ogni contatto. Gli accertamenti, sviluppati attraverso l'analisi dei flussi finanziari e delle conversazioni sulle applicazioni di messaggistica, hanno consentito di individuare altre quattro vittime della truffa e di ricostruire un danno economico complessivo di circa 9.400 euro. Il denaro trovato sul conto corrente riconducibile alle truffe è stato sequestrato e successivamente restituito alle vittime.