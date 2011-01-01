Liberato alloggio Atc occupato abusivamente a Torino

Ancora un appartamento di edilizia sociale occupato abusivamente è stato recuperato questa mattina nel complesso Atc di via degli Abeti, nel quartiere Falchera, dagli agenti del reparto informativo sicurezza e integrazione della polizia locale di Torino. Sul posto è intervenuto anche il personale Atc che ha provveduto a installare porte e infissi antintrusione e dopo i necessari interventi di ripristino, l'appartamento potrà essere messo a disposizione per nuove assegnazioni. "Ringrazio gli agenti della polizia locale e il personale dell'Agenzia - dice il presidente di Atc del Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini - per l'intervento di oggi che permette di restituire alla legalità un altro appartamento occupato abusivamente. Il nostro obiettivo - sottolinea -resta quello di contrastare tutte le occupazioni e rimettere a disposizione delle famiglie in lista d'attesa gli appartamenti sottratti a chi non he ha diritto".