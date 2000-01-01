Il gruppo Altair acquisisce la proprietà di Vco Azzurra Tv

Tele Vco 2000, storica emittente nata nel 1980 per iniziativa di Silvano Zuccari e Mauro Cassani, entra a far parte del gruppo Altair guidato dall'imprenditore ossolano Paolo Zanghieri. L'accordo siglato con la famiglia Zuccari punta a garantire continuità e sviluppo a una delle principali realtà dell'informazione del Verbano Cusio Ossola. Con l'operazione, Altair acquisisce il 100% della proprietà della televisione locale, ampliando ulteriormente un gruppo attivo già nei settori funeral, energia, turismo, servizi aerei, fitness e food. Il gruppo, presente in 14 regioni italiane e partner dal 2022 della francese Funecap, conta oltre mille dipendenti. Secondo Paolo Zanghieri, l'obiettivo è rafforzare il ruolo di Tele Vco 2000 come punto di riferimento dell'informazione locale, investendo nell'ampliamento dei contenuti, degli ascolti e dei servizi legati alla comunicazione integrata, mantenendo al centro autonomia editoriale e professionalità della redazione. La famiglia Zuccari ha spiegato che la scelta nasce dall'esigenza di affrontare l'evoluzione del settore della comunicazione attraverso nuove sinergie e strutture capaci di sostenere la crescita dell'emittente, tutelando al tempo stesso i valori e le competenze costruite in quasi cinquant'anni di attività.