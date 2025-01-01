Mercato auto europeo in aprile +7%, da inizio anno +4,8%

Nel mese di aprile in Europa Occidentale (Ue, Paesi Efta e Regno Unito) sono state immatricolate 1.152.315 auto, il 7% in più dello stesso mese del 2025. Da inizio anno le auto vendute sono 4.672.775, in crescita del 4,8% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in aprile 176.859 auto, il 6,7% in più dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 15,3% a fronte del 15,4%. Il marchio Fiat è quello che cresce di più con un incremento del 23%. Da inizio anno le immatricolazioni sono 740.496, in aumento del 7,1%. La quota di mercato sale dal 15,5% al 15,8%.