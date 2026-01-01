Politecnico di Torino accelera sulla transizione ecologica

In occasione della Cities Mission Conference 2026 in corso alle Ogr Torino, il Politecnico di Torino promuove l'iniziativa "Verso un ateneo climate-neutral: il contributo di energia e mobilità", dedicata alle strategie per rendere il campus universitario sempre più sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico. Al centro del confronto i temi della mobilità sostenibile, della transizione ecologica e del coinvolgimento attivo della comunità universitaria nei processi di innovazione ambientale. L'incontro, che si terrà presso l'Aula Magna del Politecnico, si inserisce nel programma della conferenza europea delle Net Zero Cities, ospitata dalla Città di Torino, di cui l'Ateneo è partner. L'incontro punta a rafforzare il ruolo dell'università come laboratorio di innovazione e sperimentazione per la sostenibilità, in linea con gli obiettivi europei delle Net Zero Cities. Tra gli interventi previsti figurano quelli dell'assessora alla Transizione Ecologica della Città di Torino Chiara Foglietta e della vicerettrice per Campus sostenibile e Living Lab del Politecnico, Patrizia Lombardi, che aprirà il confronto dedicato al ruolo dell'università come laboratorio di sperimentazione per la sostenibilità.