Montaruli (FdI), norme contro coltelli e gang ma sinistra si oppone

"Una sinistra strabica si è opposta o continua ad opporsi alle norme contro gang e stretta sui coltelli, introdotte recentemente dal Governo Meloni". Lo dichiara in una nota Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati. "Dopo l'opposizione - prosegue - al decreto sicurezza, la sinistra variopinta, non paga di ostacolarle, usa persino l'omicidio di Milano Certosa per attaccare pretestuosamente il Governo. Non che ci aspettassimo qualcosa di diverso, ma la verità è che se ci fosse stato un loro esecutivo non ci sarebbe stato invece alcun giro di vite nei reati di gruppo commessi da giovani né sulle armi da taglio, provvedimenti che noi abbiamo ritenuto essenziali e che invece le opposizioni hanno ritenuto eccessivamente punitivi verso i giovani. Ci aspetteremmo, quindi, dalle opposizioni piuttosto che abbandonarsi alla polemica più becera, che si unissero con noi nell'appello ad applicare quelle norme che fino ad ora proprio loro hanno vituperato. A ben vedere, i fatti di martedì sera, in attesa che gli inquirenti chiariscano contesto e dinamica, come altri avvenuti, vedono protagonisti ragazzi figli di un'integrazione mancata e che si ripercuote nelle giovani generazioni in maniera violenta. Anche la commissione periferie della Camera faccia sentire il suo impegno su questo tema ed effettui un sopralluogo sul posto".