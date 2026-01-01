Neutralità climatica, a Torino 600 delegati da tutta Europa

Da oggi al 29 maggio Torino ospita la Cities Mission Conference 2026 che riunisce oltre 600 delegati delle città europee impegnate nella missione Ue '100 città intelligenti e a impatto climatico zero' per un confronto su progetti, strumenti e soluzioni già in fase di realizzazione per raggiungere la neutralità climatica. "La Cities Mission Conference è un'occasione per mostrare come la transizione climatica non sia un obiettivo astratto, ma un insieme di interventi che stanno già trasformando Torino - spiega il sindaco Stefano Lo Russo -. E accogliere le città europee significa anche condividere esperienze, strumenti e soluzioni che possono accelerare questo percorso comune verso la neutralità climatica". L'appuntamento si apre con le City Dives, 14 visite studio tematiche che porteranno i partecipanti nei luoghi in cui Torino sta già sperimentando e realizzando soluzioni concrete per la transizione ecologica. Per l'assessora alla Transizione ecologica Chiara Foglietta, queste visite "rappresentano uno degli elementi più significativi dell'iniziativa perché portano il confronto direttamente nei luoghi in cui le politiche climatiche prendono forma".