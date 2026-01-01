Disabato (M5s), i manifesti di Marrone sul Buono Vesta al limite del ridicolo

"Dopo mesi di polemiche sul click day, sui malfunzionamenti della piattaforma e sui criteri di assegnazione, l'assessore Marrone ha finalmente trovato un modo per celebrare i risultati del Buono Vesta. L'ha fatto con dei manifesti affissi in tutta Torino, sui quali è scritto che l'85% dei contributi andrà a famiglie italiane. Una notizia sorprendente per Marrone, che pare essersi dimenticato che il 90% circa delle famiglie piemontesi è italiana". Così la capogruppo M5s in Regione Piemonte, Sarah Disabato. "Il dato che l'assessore decanta in pompa magna - afferma Disabato - riflette semplicemente la composizione demografica della nostra Regione: siamo al limite del ridicolo". "Capiamo le esigenze politiche della destra, che fa della propaganda identitaria la propria bandiera - aggiunge - ma non possiamo dimenticare come questa misura si sia rivelata un fallimento, per giunta duplice: il sito della Regione andato in tilt durante il click day, e le difficoltà di chi lavora o ha scarsa dimestichezza con gli strumenti digitali". "Con questi manifesti - dice ancora - Marrone tenta di distogliere l'attenzione dal tema principale, ovvero le migliaia di famiglie, italiane e straniere, escluse dalla misura".