Scontri derby Torino, scarcerato il nono arrestato

È stato scarcerato (con obbligo di firma) anche l'ultras della Juventus arrestato con il meccanismo della "flagranza differita" dopo gli incidenti del 24 Maggio a Torino in occasione del derby della Mole. La decisione, presa dal giudice al termine dell'udienza di convalida di ieri, è stata depositata questa mattina. Due giorni fa erano stati scarcerati (sempre con obbligo di firma) otto ultras bianconeri che erano stati arrestati più o meno nell'immediatezza. Il nono indagato si è presentato in aula con una vistosa ferita a un braccio da bruciature determinate con ogni probabilità dal contatto con un lacrimogeno. Per lui la procura aveva chiesto gli arresti domiciliari. Il tribunale ha disposto l'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.