Malan sui Cavalieri del Lavoro, scelte Mattarella e Governo altamente rappresentative

"La scelta dei nuovi Cavalieri del Lavoro è di altissimo livello ed esprime la straordinaria realtà produttiva della nostra Nazione. Ringrazio il Presidente della Repubblica per il decreto e i ministri Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida che hanno formulato le proposte dopo un accurato vaglio delle numerose e importanti candidature. Da piemontese leggo con particolare soddisfazione i nomi dei tre insigniti della mia terra: il costruttore di infrastrutture Matterino Dogliani, l'imprenditore del settore lattiero caseario Ambrogio Invernizzi e il leader dei sistemi di sicurezza per l'aerospazio Giorgio Marsiaj".Così in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia.