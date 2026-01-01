Cirio, grazie ai piemontesi insigniti del titolo di Cavaliere del Lavoro

"Congratulazioni e grazie ai piemontesi insigniti dal presidente Mattarella del titolo di Cavalieri del Lavoro". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sui nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica. Tra i 25 decreti di nomina firmati da Mattarella, quattro sono piemontesi: Matterino Dogliani (settore industria costruzioni e infrastrutture), Ambrogio Invernizzi (agricoltura, produzione lattiero casearia), Giorgio Marsiaj (industria componenti auto e spazio), Giacomo Ponti (industria alimentare). "Queste nomine - afferma Cirio - sono per noi un grande orgoglio. Insieme al Veneto siamo la Regione più rappresentata a conferma della grande tradizione imprenditoriale della nostra terra, che può contare su famiglie e imprese che hanno dedicato e dedicano la vita alla propria attività facendo crescere il nostro territorio e portando avanti storie di successo e di passione. A loro va la nostra riconoscenza per quanto hanno fatto e quanto continueranno a fare, e anche il nostro incoraggiamento affinché, insieme ai loro collaboratori, possano continuare a portare alto in Italia e nel mondo il saper fare e la capacità di impresa del nostro Piemonte".