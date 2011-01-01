Latitante da oltre due anni arrestato a Torino dopo una lite

È stato arrestato a Torino un uomo di origini marocchine di 49 anni, latitante da oltre due anni. L'uomo è stato bloccato dalla polizia di stato dopo una segnalazione per una violenta lite in un appartamento, nel quartiere Madonna di Campagna. Secondo quanto ricostruito, l'intervento degli agenti del commissariato San Donato è scattato in seguito alla chiamata di una donna, che si era rifugiata in cucina per timore della propria incolumità durante una discussione tra l'uomo, con cui aveva passato la notte, e la sua compagna. All'arrivo dei poliziotti, il quarantanovenne è stato fermato mentre usciva dallo stabile con una ferita al braccio. Dopo aver tentato di fornire versioni contrastanti, ha cercato di fuggire verso via Breglio, venendo bloccato dopo un breve inseguimento. Negli uffici della questura, nonostante il tentativo di fornire false generalità, i rilievi dattiloscopici hanno permesso di accertare la sua identità e di risalire a un ordine di carcerazione emesso nel 2024 dalla procura presso il tribunale ordinario di Torino. L'uomo deve scontare quasi tre anni di reclusione e pagare una pena pecuniaria di 10.500 euro. È stato inoltre denunciato per resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale.