Maldive: folla ai funerali di Oddenino nel Torinese

Una folla si è radunata fuori dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore a Poirino, nel Torinese, per i funerali di Muriel Oddenino, 31 anni, biologa, assegnista di ricerca del dipartimento di Scienza della terra, dell'ambiente e della vita all'università di Genova. Accanto alla sua bara bianca, con sopra un cuscino di rose, ranuncoli e tulipani, tutti bianchi, in chiesa si sono stretti i familiari, a iniziare da Andrea e Silvina, padre e madre della sub morta con altri quattro italiani lo scorso 14 maggio in un'immersione in grotta alla Maldive. A stringere le mani alla famiglia c'è il sindaco, Nicholas Padalino, che per oggi ha proclamato il lutto, e sono presenti esponenti della giunta comunale e delle altre istituzioni.