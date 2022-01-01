Traffico illecito di rifiuti nel Torinese, 8 indagati

La direzione distrettuale antimafia di Torino ha chiuso le indagini nei confronti di otto persone e tre società per un traffico illecito di rifiuti bituminosi gestito, tra il novembre 2022 e il giugno 2023, nel territorio di Cumiana. Secondo le indagini condotte dal Nipaaf dei carabinieri forestali, il sistema avrebbe coinvolto tre aziende, riconducibili a soggetti legati da vincoli familiari, che operavano nei settori del trasporto e del trattamento rifiuti. L'ipotesi accusatoria è che, a fronte di pagamenti ricevuti dai produttori per il corretto smaltimento, l'impianto abbia ricevuto oltre 9.594 tonnellate di rifiuti bituminosi provenienti da manutenzioni stradali e autostradali, senza mai sottoporli ai trattamenti previsti per farne cessare la qualifica di rifiuto. Per occultare i traffici, gli indagati avrebbero falsificato i documenti di trasporto, classificando oltre 2.071 tonnellate di materiale come 'materia prima secondaria'. I rifiuti, mai trattati, venivano poi scaricati su terreni agricoli e aree non autorizzate nella disponibilità degli indagati, creando di fatto delle discariche abusive dove il materiale veniva livellato e spesso occultato sotto strati di terra. Ai destinatari del provvedimento vengono contestati, a vario titolo, l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, la gestione non autorizzata di rifiuti a matrice bituminosa, la realizzazione di discarica abusiva e la falsità ideologica in atti.