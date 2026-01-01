Agenti della penitenziaria aggrediti in carcere a Biella

Due agenti della polizia penitenziaria aggrediti da un detenuto italiano in carcere a Biella. A denunciare l'accaduto sono la Fns Cisl Piemonte Orientale e il Sinappe. Prognosi di dieci giorni per uno degli agenti coinvolti, disposti accertamenti sanitari per il sovrintendente. "Episodi di questa gravità confermano come il personale in prima linea sia costantemente esposto a rischi intollerabili. Il reparto isolamento necessita di un monitoraggio continuo e di tutele reali", scrivono da Fns Cisl Piemonte. Raffaele Tuttolomondo, segretario nazionale del Sinappe, che parla di una situazione "fuori controllo" e sollecita interventi urgenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria e del ministero.