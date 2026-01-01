Avs, Piemonte unica Regione che lascia soli i non autosufficienti

La capogruppo Avs in Regione, Alice Ravinale, sottolinea che "il Piemonte è l'unica Regione che lascia soli i non autosufficienti". "E' arrivata in questi giorni - spiega - la conferma dell'approvazione definitiva del Dpcm che ripartirà, dopo i ritardi gravissimi del governo, le risorse del Piano nazionale non autosufficienza necessarie per il funzionamento dei servizi socio-assistenziali e per gli assegni di cura. Stiamo parlando di circa 25mila persone in Piemonte. Le Regioni hanno 90 giorni per approvare i piani regionali e ottenere così i trasferimenti da Roma: una tempistica che rende assolutamente necessario l'anticipo delle risorse da parte della Regione per non lasciar sole migliaia di famiglie con situazioni critiche". "Ieri anche le Marche, governate da Fdi e ultima Regione italiana insieme al Piemonte a non aver anticipato le risorse - aggiunge - hanno adottato il provvedimento che stanzia i fondi necessari. Abbiamo depositato un'altra interrogazione per sollecitare Cirio e Marrone a fare altrettanto e non accetteremo che ci vengano a dire che mancano le risorse, visto che proprio dai capitoli del Welfare sono stati tagliati 32 milioni che, secondo l'assessore, non servivano subito. E' evidente che su malati e anziani non autosufficienti il modello di Fratelli d'Italia è fallimentare".