Orsini nuova presidente Ance Torino

Paola Orsini è la nuova presidente di Ance Torino. Succede ad Antonio Mattio, che ha guidato l'Associazione per quasi 9 anni. Attualmente Orsini presiede Intercostruzioni spa, la holding del Gruppo Intercostruzioni, che si occupa di investimenti immobiliari e svolge lavori privati in conto proprio e in conto terzi con l'impresa Icz spa. Da diversi anni è inserita attivamente nell'attività dell'Associazione, e dal 2017 ha rivestito il ruolo di vicepresidente Edilizia e Territorio. In questi anni ha seguito da vicino il percorso di avvicinamento dell'approvazione del nuovo piano regolatore di Torino. "Esprimo innanzitutto gratitudine nei confronti di Antonio Mattio e di tutto il Consiglio di presidenza precedente - afferma la neopresidente - grazie ai quali Ance Torino è riconosciuta come stakeholder autorevole e punto di riferimento per le istituzioni e le altre associazioni. Ho grandissimo entusiasmo e voglia di impegnarmi con passione e dedizione a questo incarico: edilizia privata, opere pubbliche, rapporti con il mondo bancario sono temi essenziali della nostra politica associativa".