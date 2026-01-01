Cse, il personale delle Rsa deve essere tutelato

Il personale delle Rsa deve essere tutelato: lo sottolinea la Cse, Confederazione indipendente sindacati europei, annunciando che "parteciperà al confronto negoziale con spirito costruttivo, ma con altrettanta determinazione nel rivendicare un contratto moderno, equo e realmente valorizzante per tutte le lavoratrici e i lavoratori del comparto". Il tema è il rinnovo del contratto nazionale Anaste, che riguarda il personale delle Rsa. "Il settore socio-sanitario, socio-assistenziale ed educativo - sottolinea la Cse - attraversa una fase di profonde trasformazioni che impongono scelte coraggiose e innovative. Il rinnovo contrattuale dovrà rappresentare un'occasione reale di valorizzazione del lavoro svolto quotidianamente da migliaia di lavoratrici e lavoratori impegnati nelle strutture territoriali, nelle Rsa e nei servizi alla persona, superando la logica fondata esclusivamente sul contenimento dei costi". Fra le richieste, "un significativo miglioramento dei trattamenti retributivi, con valorizzazione delle indennità professionali e di turno, riconoscimento delle attività più gravose, rafforzamento delle maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, tutela del potere d'acquisto". La Confederazione chiede anche di "favorire percorsi di carriera, riconoscere la formazione continua, valorizzare esperienza e responsabilità". Oltre a "rafforzare le tutele normative", con attenzione alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, alla malattia e maternità, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e alla prevenzione del burnout.