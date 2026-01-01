Tifoso Juve ferito al derby, continua il lento miglioramento
Continua il lento miglioramento delle condizioni di Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino di 36 anni rimasto gravemente ferito durante i disordini scoppiati prima del derby Torino-Juventus. Da quanto si apprende da fonti ospedaliere, il paziente resta intubato nel reparto di terapia intensiva delle Molinette. I medici mantengono la sedazione a causa dell'edema cerebrale, con l'obiettivo di favorire un risveglio nelle migliori condizioni possibili. Al momento viene mantenuta la massima prudenza e, secondo quanto riferito dalle stesse fonti, è ancora prematuro fornire una chiara valutazione del quadro neurologico, alla luce del severo trauma cranico riportato. La prognosi resta riservata.