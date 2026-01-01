Operaio investito e morto in autostrada, presidio dei sindacati

Le organizzazioni sindacali territoriali e regionali organizzano per stamattina un presidio di lutto e denuncia al casello Alessandria Ovest dell'A21, dopo la morte dell'operaio investito da un'auto. "Ausiliario della viabilità, Nando Curzio è stato ucciso mentre lavorava. Ogni morte sul lavoro è una sconfitta collettiva. Lo è ancora di più quando avviene sulla strada". Per i sindacati è necessario rimettere al centro la sicurezza, rafforzando prevenzione, formazione, procedure, controlli, organizzazione del lavoro e misure effettive di protezione. "La sicurezza deve essere un vincolo concreto, verificabile e prioritario in ogni appalto, in ogni cantiere, in ogni attività svolta lungo la rete stradale e autostradale. Dev'essere fatta piena chiarezza sulla dinamica dell'incidente e, a tutti i livelli, si assuma un impegno reale per impedire che simili tragedie continuino a ripetersi", concludono i sindacati.