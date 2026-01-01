Piantedosi, operazione polizia straordinario risultato in lotta a narcotraffico

"L'operazione condotta dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale, che ha portato all'arresto di 1.335 persone e al sequestro di 450 kg di droga, rappresenta uno straordinario risultato nella lotta al narcotraffico". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "A tutti i poliziotti impegnati sul campo, che hanno coronato con successo mesi di complesso lavoro investigativo, spesso in contesti ad alto rischio, va il mio apprezzamento e quello dei cittadini - ha aggiunto -. Il contrasto alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di sostanze stupefacenti e le piazze di spaccio è fondamentale per garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza e legalità. Un fenomeno che richiede una capacità di risposta coordinata e costante. Proprio in questa direzione va l'operazione di oggi che testimonia, ancora una volta, il valore e la professionalità delle nostre forze dell'ordine".