Intesa tra Regione Piemonte e Fondazione Crt per i bandi triennali cultura

Un'intesa tra la Regione Piemonte e la Fondazione Crt consentirà di finanziare tutti i progetti idonei nelle graduatorie dei bandi triennali della cultura sia nel 2026 che nel 2027. Dei 3,6 milioni di euro necessari allo scorrimento delle graduatorie per le due annualità, la metà sarà infatti messa a disposizione dalla Fondazione Crt nell'ambito del Protocollo di collaborazione attivo con la Regione Piemonte, portando così a 356 le realtà culturali finanziate su tutto il territorio, 70 in più rispetto al triennio precedente. Come già evidenziato anche durante l'ultima riunione del Tavolo della cultura il 15 maggio, per i bandi del triennio 2025-2027, pur essendo la dotazione finanziaria superiore a quella del triennio 2022-2024, 8,3 milioni rispetto agli 8 all'avvio del triennio precedente, non è stato possibile finanziare subito l'intera graduatoria, sia perché sono aumentati i soggetti che hanno presentato domanda risultando finanziabili, sia perché è cresciuto il valore del singolo contributo erogato. A fronte di questa situazione, la Regione, in accordo con il Consiglio regionale, si era impegnata a individuare risorse ulteriori, per garantire la piena copertura di tutti i soggetti ammissibili sul biennio 2026/2027. "Ringraziamo la Fondazione Crt per il supporto sinergico e prezioso, frutto di una collaborazione consolidata nel tempo. Oggi manteniamo un impegno assunto di fronte al Consiglio regionale e alle realtà culturali del nostro Piemonte portando a oltre 10 milioni di euro lo stanziamento" dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessora alla Cultura, Marina Chiarelli. "L'incremento delle risorse messo in campo rappresenta un segnale concreto di attenzione e responsabilità verso il sistema culturale e sociale del nostro territorio" dichiara la Presidente della Fondazione Crt Anna Maria Poggi. L'obiettivo condiviso con il Tavolo della cultura è di arrivare alla conclusione del percorso entro il mese di luglio per i soggetti già finanziati ed entro ottobre per quelli che potranno beneficiare dello scorrimento delle graduatorie.