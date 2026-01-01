Trenitalia, 10 milioni di persone in viaggio nel ponte del 2 giugno

Sono circa dieci milioni le persone che hanno scelto il treno per viaggiare durante il ponte del 2 giugno. Lo fa sapere Trenitalia (Gruppo FS). A trainare le prenotazioni dal 28 maggio al 3 giugno sono le destinazioni balneari della Riviera ligure, sia quella di Ponente sia quella di Levante, con le Cinque Terre, la Versilia e la Riviera romagnola. Forte anche l'interesse verso le mete dell'Adriatico, con le città di Lecce, Foggia, San Benedetto del Tronto e Termoli tra le più richieste. Completano il quadro delle mete più gettonate Trieste e Bolzano. Per soddisfare le esigenze di mobilità di questo periodo, Trenitalia ha previsto l'impiego di Frecciarossa in composizione doppia - che consentono di incrementare in modo significativo la capacità dei convogli senza modificare l'orario di servizio- e posti aggiuntivi sui treni InterCity e InterCity Notte per rispondere all'aumento della domanda sulle principali direttrici di viaggio. Continua anche l'offerta EuroCity da e per la Svizzera, lungo gli assi del Gottardo e del Sempione, con collegamenti verso Zurigo, Basilea, Ginevra e Berna. Gli EuroNight, invece, collegano Roma, Firenze e Bologna con Austria e Germania, raggiungendo Vienna, Salisburgo e Monaco di Baviera. Mentre per quanto riguarda il Regionale, si rafforza l'offerta verso località balneari come Civitavecchia, Cefalù, la costa ionica siciliana e la Riviera ligure, con treni diretti dal Piemonte verso Albenga, Savona, Imperia e Ventimiglia.