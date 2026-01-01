Conticelli-Avetta (Pd), ritardo servizio sostitutivo Rivarolo-Torino-Chieri

"Ancora disagi sulla tratta Sfm1 (Srvizio ferroviario metropolitano 1) Rivarolo-Torino-Chieri. Questa mattina i treni da e per Rivarolo sono stati cancellati, senza alcuna spiegazione per l'utenza, solo l'avviso pochi minuti prima che il servizio non sarebbe stato effettuato. Solo in tarda mattinata è stato richiesto a Gtt di attivare i bus sostitutivi, che naturalmente hanno richiesto dei tempi tecnici". Lo dichiarano in una nota Nadia Conticelli, consigliera regionale Pd e vicepresidente commissione trasporti, e Alberto Avetta, consigliere regionale Pd. "Le linee del servizio ferroviario metropolitano - sottolineano - rappresentano un'infrastruttura fondamentale per il trasporto pubblico, dai pendolari, agli studenti, ai turisti. Ad oggi però questo servizio è continuamente compromesso da cancellazioni, disagi e guasti sulla linea ferroviaria, con una carenza di comunicazione e mancanza di tempestività negli interventi. La Regione Piemonte è firmataria del contratto di servizio e deve pretenderne il rispetto. Abbiamo predisposto un'interrogazione per chiedere chiarimenti all'assessore Gabusi in merito alle procedure da arrivare in caso di guasti e cancellazioni sia in merito alla trasparenza nella comunicazione agli utenti sia nell'attivazione del servizio sostitutivo".