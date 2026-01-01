Montaruli (FdI), "dal Governo nessuna tregua a spacciatori"

"Il Governo continua la sua guerra agli spacciatori. Nessuna tregua a spacciatori, trafficanti di sostanze e venditori di morte. La maxi operazione di oggi con 1.335 persone arrestate , di cui 100 minorenni e al sequestro di imponenti quantitativi di armi e droga, è l'ennesima dimostrazione di uno Stato determinato nel contrasto di un fenomeno che negli anni ha affossato interi nostri quartieri. Solo a Torino sono stati effettuati 111 arresti a dimostrazione che l'impegno per la sicurezza non è solo quello che affrontiamo nell'aula con modifiche legislative ravvisabili in diversi provvedimenti ma operativo grazie agli investigatori delle Squadre Mobili, al Servizio Centrale Operativo e a tutte le donne e gli uomini in divisa. Inoltre, il sequestro di 250 armi bianche su scala nazionale, soprattutto in ambito giovanile, è dimostrazione che la stretta sulle armi da taglio va avanti al pari del contrasto alle gang". Così in una nota la vicecapogruppo di Fdl alla Camera, Augusta Montaruli.