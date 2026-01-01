Parte da Alba sesta edizione di Estathé 3X3 Italia

Per il terzo anno consecutivo parte da Alba, nel Cuneese, la nuova stagione dell'Estathé 3ž3 Italia Streetbasket Circuit, dedicato all'attività 3ž3, Open e Giovanile, organizzato dalla Federazione italiana pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. La cittadina piemontese è sede storica del Gruppo Ferrero che da cinque anni, con il proprio marchio Estathé, è Title Sponsor della manifestazione. L'Opening Tournament è il primo evento di un tour che toccherà 19 regioni italiane per un totale di oltre 130 tornei, fino ad arrivare alle Finals, che dal 29 luglio al 1 agosto assegneranno a Riccione i titoli maschili e femminili per le categorie Open e Giovanili (Under 14, Under 16 e Under 18). L'Opening Tournament vede la partecipazione dei migliori ballers di Italia che si sfideranno per conquistare i primi titoli della stagione. Per il torneo maschile inoltre l'Opening Tournament assegnerà alla squadra vincitrice un pass per la tappa di Amsterdam del Fiba 3ž3 World Tour, il tour più importante del 3ž3 al mondo, dal 19 al 21 giugno. "In Italia il basket 3ž3 continua a crescere in modo significativo, come dimostrano i numeri del circuito federale, arrivato in questa edizione a 130 tornei" ha affermato in conferenza stampa Maurizio Bertea, segretario generale Federazione italiana pallacanestro. "Siamo orgogliosi di accompagnare anche quest'anno la crescita dello Street Basket in Italia, perché da sempre siamo vicini al mondo dello sport e ai suoi valori. Ci rende particolarmente felici il coinvolgimento sempre più ampio del settore giovanile, a conferma di quanto lo sport sia importante per un corretto stile di vita, come mezzo di conoscenza reciproca, di rispetto e di inclusione, dove prima di ogni risultato conta il divertimento" le parole di Fabrizio Gavelli, presidente e amministratore delegato Ferrero Commerciale Italia.