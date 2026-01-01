Rixi, su Tunnel Tenda approccio pragmatico e non ideologico

"Sul Tunnel di Tenda serve un approccio pragmatico e non ideologico. La nuova canna dispone di standard di sicurezza tra i più avanzati in Europa ed è stata progettata con tutte le caratteristiche necessarie per consentire l'utilizzo delle due corsie nei due sensi di marcia, come confermato anche dagli studi del Politecnico di Torino. Il Ministero è disponibile a valutare la riconversione della canna storica in un percorso dedicato alla mobilità dolce e ciclabile, valorizzando il territorio e creando allo stesso tempo un'infrastruttura di supporto e back up alla nuova galleria. L'obiettivo è coniugare sicurezza, sostenibilità e sviluppo dei collegamenti tra Italia e Francia". Lo scrive in una nota il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi.