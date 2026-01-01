Cna Piemonte, "dietro 2 giugno tenacia e volontà di generazioni di donne"

"Il primo voto delle donne rappresentò l'ingresso pieno delle cittadine italiane nella vita democratica del Paese. Dietro quella conquista vi furono la tenacia e la volontà di generazioni di donne che non accettarono di restare ai margini della vita pubblica e che contribuirono a costruire un'Italia più democratica e inclusiva. Oggi quella conquista ci ricorda che la partecipazione non può fermarsi al diritto di voto, ma deve tradursi in pari opportunità nel lavoro, nell'impresa e nell'accesso alle responsabilità. L'autonomia economica delle donne è una delle condizioni essenziali per una democrazia più forte, più moderna e più inclusiva". Così Rachele Sinico, coordinatrice Cna Impresa Donna Piemonte. Per Monica Percelsi, presidente Cna Impresa Donna Piemonte, "il voto alle donne fu uno dei passaggi più importanti della storia democratica italiana. Fu il riconoscimento di una battaglia civile portata avanti con straordinaria determinazione da tante donne che hanno aperto la strada alle generazioni successive. Parlare di autonomia economica femminile significa parlare di libertà, dignità e piena cittadinanza. Investire sulle donne significa investire sul futuro dell'Italia, sulla crescita delle comunità e sulla qualità della nostra democrazia".