Tenta un furto in abitazione, il giorno prima era un fattorino

Il giorno prima aveva consegnato un elettrodomestico ed è stato sorpreso a forzare le persiane della porta d'ingresso di un'abitazione a San Giusto Canavese, in provincia di Torino. L'episodio è avvenuto nella notte del 16 maggio e i carabinieri di San Giorgio Canavese hanno arrestato l'operaio, 49 anni, dopo averlo trovato nascosto dietro a un albero in cortile. I militari erano accorsi dopo avere ricevuto una segnalazione al 112 e l'hanno condotto ai domiciliari nella propria abitazione a Torino, come disposto dall'Autorità giudiziaria eporediese che coordina le indagini. Già noto alle forze dell'ordine, l'uomo aveva ancora addosso diversi strumenti atti allo scasso. L'arresto è per tentato furto aggravato in abitazione.