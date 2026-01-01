Raccolta fondi per la famiglia del 12enne annegato nel Sesia

La parrocchia San Giuseppe e il progetto Antidispersione scolastica della scuola media Avogadro di Vercelli, frequentata da Mass Fall, hanno attivato una raccolta fondi a sostegno della famiglia di Mass Fall, lo studente vercellese di 12 anni annegato nel fiume Sesia dopo un tuffo venerdì pomeriggio in compagnia degli amici. Il ritrovamento del corpo è avvenuto ieri pomeriggio al termine di due giorni di ricerche dei vigili del fuoco. Domenica, dopo la messa in parrocchia, ci sarà un lancio di palloncini con l'affissione di una targa in ricordo del giovane di origine senegalese e la consegna delle offerte raccolte ai genitori del ragazzo. La dirigente dell'istituto comprensivo Rosa Stampa Lina Arminante ha espresso, a nome di docenti, personale Ata e studenti, "il più sentito e commosso cordoglio ai genitori, ai familiari e ai compagni di classe. Siamo tutti increduli, basiti - scrive -. Di fronte ad una tragedia così grande la domanda 'come si può morire a questa età e in questo modo?' resta senza risposta, lasciando spazio solo ad un dolore lacerante".