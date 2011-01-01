Pedoni: 175 morti da inizio anno, dieci solo nell'ultima settimana

Dieci vittime nell'ultima settimana, +19% dei morti nei primi cinque mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: sono 175 i pedoni deceduti in Italia dall'1 gennaio, secondo i dati forniti dall'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale. Le vittime, gli utenti più deboli della strada, sono 115 maschi e 60 femmine, di cui ben 85 avevano più di 65 anni, poco meno della metà del totale. Nel conteggio suddiviso per mese, i morti sono stati 47 in gennaio, 29 in febbraio, 40 in marzo, 27 in aprile, 32 in maggio. Lombardia in testa con 25 decessi, seguita da Lazio e Piemonte con 19 e dal Veneto con 17. Gli investimenti mortali sulle strisce pedonali sono stati 83, diciassette invece gli episodi di pirateria stradale da inizio anno, dove il conducente è fuggito lasciando a terra il pedone senza prestare soccorso. Nel 2024 sono morti 470 pedoni, come comunicato da Istat, mentre la stima preliminare per Asaps relativa al 2025 si è "fermata" a 434.