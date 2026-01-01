Tartuflanghe punta sui giovani: il tartufo si racconta tra creatività e territorio

Avvicinare le nuove generazioni alla cultura del tartufo attraverso esperienze, creatività e momenti di condivisione. È questo l'obiettivo del percorso avviato da Tartuflanghe, storica azienda delle Langhe attiva dal 1975 nella selezione del tartufo piemontese e nella produzione di specialità gastronomiche, che ha scelto il Trufflemania Color Event come occasione per raccontare una nuova fase della propria evoluzione. L'iniziativa, ospitata a Piobesi d'Alba e rivolta a creator e influencer dei mondi food, travel e lifestyle, nasce dalla volontà di rendere il patrimonio gastronomico del territorio sempre più vicino a un pubblico giovane, senza rinunciare all'identità e alla tradizione che da decenni contraddistinguono l'azienda. Dalla ricerca del tartufo in tartufaia ai laboratori creativi ispirati ai colori della linea Trufflemania, fino ai momenti dedicati alla cultura dell'aperitivo contemporaneo, la giornata ha proposto un racconto del territorio capace di intrecciare cultura, convivialità e innovazione. Al centro del progetto c'è infatti l'idea di superare l'immagine del tartufo come prodotto destinato esclusivamente a occasioni speciali, promuovendone una conoscenza più ampia e accessibile attraverso linguaggi vicini alle nuove sensibilità e alle modalità con cui le giovani generazioni scoprono oggi il cibo, il turismo e le eccellenze locali. Con una presenza consolidata in 63 Paesi, Tartuflanghe conferma così il proprio impegno nella valorizzazione delle Langhe e del patrimonio gastronomico piemontese, investendo su nuove forme di racconto per coinvolgere il pubblico di domani.