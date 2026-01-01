Aste Bolaffi, dalle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ai cimeli di Fausto Coppi

Con oltre 400 lotti tra memorabilia olimpiche, cimeli calcistici e rarità del ciclismo, la nuova asta sportiva organizzata da Aste Bolaffi il 5 giugno in modalità Internet Live, propone un viaggio attraverso alcune delle pagine più significative dello sport degli ultimi decenni. Tra i pezzi di maggiore richiamo il completo Moncler utilizzato durante la cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Il lotto comprende un piumino in edizione limitata con cappuccio coordinato, scarponi da montagna, guanti e maschera scenica. Una divisa disegnata da Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler. La sezione dedicata al tennis propone un paio di Nike Air Max Courtballistec 3.3 preparate per Rafael Nadal in occasione del torneo di Wimbledon 2011. Particolarmente ricca la proposta dedicata al ciclismo, con maglie storiche, autografi e oggetti appartenuti ai grandi protagonisti delle due ruote. Tra i lotti più prestigiosi figurano una maglia del Club dei Moschettieri attribuita ad Arnaldo Pambianco, una preziosa raccolta di cimeli legati a Fausto Coppi e alla squadra Carpano e una maglia rosa del Giro d'Italia 1952 attribuita al Campionissimo. Ampio spazio è dedicato anche ai football memorabilia, con alcuni cimeli del Grande Torino. Tra questi lo scudetto tricolore originale applicato sulle maglie granata del secondo dopoguerra, realizzato in tessuto cucito a mano e conservato in condizioni eccellenti. Questo particolare modello venne utilizzato solo per un periodo brevissimo poiché tendeva a scolorirsi durante i lavaggi, rendendo oggi assai ricercati gli esemplari superstiti. Alla squadra degli Invincibili appartiene anche una medaglia commemorativa in oro 18 carati, che riporta gli scudetti conquistati dal Torino e le vittorie in Coppa Italia. Completano l'asta numerose maglie storiche appartenute a campioni come Kaká, Diego Armando Maradona, Ciccio Graziani, Giuseppe Giannini e Claudio Gentile, confermando l'evento come uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati al collezionismo sportivo.