Amoroso nuovo amministratore delegato di Enaon (Italgas)

Gianfranco Amoroso è il nuovo amministratore delegato di Enaon, la compagnia del gruppo Italgas attiva in Grecia. Il manager, dal 2016 nel gruppo e successivamente direttore delle attività internazionali, è stato cooptato dal consiglio di amministrazione dell'azienda ateniese. Enaon è titolare delle licenza di distribuzione del gas naturale in 145 municipalità, di cui 115 in esercizio, con circa 650.000 clienti attivi. Enaon, già Depa Infrastructure, è entrata nell'orbita di Italgas il 1 settembre del 2022.