A parata 2 giugno a Roma sfilano in 280 per i Comuni, 12 i capoluoghi

Saranno 280 i Comuni presenti a Roma alla parata del 2 giugno. Tra le regioni più numerose, il Lazio, il Piemonte e la Lombardia. I Comuni capoluogo saranno 12: Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Brescia, Como, Crotone, Forlì, Napoli, Pordenone, Rieti, Roma e Terni. A partecipare saranno 58 donne, tra sindache e assessore. In rappresentanza dell'Anci ci saranno il presidente dell'Anci e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, il presidente Consiglio nazionale e sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il sindaco di Bari, Vito Leccese, il vice presidente, sindaco di Ginosa Marina (Taranto), Vito Parisi e il vice presidente, sindaco di Valdengo (Biella) Roberto Pella.