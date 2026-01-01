Piogge e temporali al centro-nord, allerta gialla in otto Regioni

Il campo di alta pressione ancora presente sulla nostra penisola tende lentamente ad indebolirsi, nella giornata odierna infatti, una prima area di bassa pressione porterà precipitazioni sparse su parte del nord e del centro. Domani, l'arrivo di un secondo e più marcato impulso perturbato di origine atlantica causerà maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge diffuse e fenomeni temporaleschi localmente intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L'avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 2 giugno, precipitazioni da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Lombardia, in estensione a Emilia-Romagna, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano e Friuli- Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 2 giugno, allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte ed Emilia-Romagna, nonché sui territori di Umbria e Abruzzo.