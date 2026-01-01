Moncalieri, giunta Mauro: quattro donne, due sotto i 30 anni

A una settimana dal voto, è stata presentata la Giunta comunale di Moncalieri (Torino), guidata dal sindaco Lorenzo Mauro, che viene presentata come un mix di competenze, di esperienza e di rinnovamento, con quattro donne e due under 30. Ne fanno parte il vicesindaco Davide Guida (Pd), Alessandra Borello (Lista Civica Moncalieri più di prima- Mauro Sindaco), Michele Morabito (Italia Viva), Antonella Parigi (Pd), Giuseppe Messina (Pd), Adele Campus (Avs), Marina Rapetti (Moncalieri Coraggiosa). Il sindaco tiene le competenze per sicurezza, politiche con i giovani, urbanistica ed edilizia privata, aziende e partecipazioni comunali, polizia locale, legale, personale e organizzazione, promozione della città e grandi eventi, agricoltura e patrimonio. Il vicesindaco ha bilancio, tributi, asili nido e istruzione, politiche per la persona, terza età, lavoro e occupazione, volontariato e associazionismo, comunicazione e legalità. All'assessora Borrello vanno commercio di prossimità, attività produttive, fiere e mercati, diritti degli animali, trasporti, mobilità sostenibile, tutela del suolo e delle acque, protezione civile, transizione energetica e parchi e collina. All'assessore Morabito servizi demografici e cimiteriali, lavori pubblici, infrastrutture, manutenzione della città, verde pubblico, decoro e arredo urbano e viabilità. All'assessora Parigi cultura, turismo, biblioteca, teatri e musei, residenze reali, relazioni internazionali e gemellaggi, pari opportunità e politiche di genere, partecipazione, beni comuni e valorizzazione delle borgate, centro storico e rapporti con le imprese. A Messina sport e impiantistica sportiva, orti urbani, sistemi informativi e innovazione tecnologica, toponomastica e tutela dei consumatori. A Campus politiche per il clima, qualità dell'aria, forestazione, depaving, pace e cooperazione decentrata, diritti civili, integrazione, nuove cittadinanze, piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche e accessibilità. A Rapetti politiche sociali e abitative, rapporti con Unione dei Comuni e Asl To5, salute, igiene urbana e progetti e finanziamenti europei.