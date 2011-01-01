Stellantis, crescita superiore al mercato e tre vetture nelle prime 4 posizioni

Si conferma anche nel mese di maggio la tendenza positiva di Stellantis in Italia: il Gruppo che fa capo al ceo Antonio Filosa è infatti cresciuto per il quinto mese consecutivo con una percentuale superiore a quella del mercato complessivo. Così Stellantisi commenta i risultati delle immatricolazioni (compresa Leapmotor) elaborati da Dataforce. Nella classifica delle auto più vendute, Stellantis conferma tre macchine nelle prime quattro posizioni: al primo posto Fiat Pandina, seguita da Leapmotor T03 al terzo e Jeep Avenger al quarto. Pandina Hybrid è la vettura nettamente più venduta in Italia, con 8.977 immatricolazioni a maggio e insieme alle 2.050 unità immatricolate di 500, Fiat domina il segmento A delle city-car con oltre il 50% di quota. In crescita costante anche Grande Panda, che chiude i primi cinque mesi dell'anno con 19.870 immatricolazioni che la posizionano al terzo posto tra le auto più vendute in Italia e al primo posto nel segmento B berline. Particolarmente significativo tra i marchi, anche il risultato ottenuto da Leapmotor, attivo in Italia attraverso la joint venture Leapmotor International che fa capo a Stellantis. Secondo le elaborazioni Dataforce, Leapmotor ha chiuso il mese con 4.765 immatricolazioni, in aumento del +1.278% rispetto a maggio 2025, confermandosi come il brand con la più alta crescita anno su anno dell'intero mercato. Il risultato più significativo arriva dal comparto Bev, dove Leapmotor si conferma il leader di mercato con una quota del 34,5%, nuovo record, che sale al 48% nel canale privati, assicurando al brand la prima posizione assoluta nel mercato elettrico italiano. A trainare le performance del mese è stata la T03, che si è confermata l'auto elettrica più venduta in Italia Nel mercato dei veicoli commerciali, Fiat Professional si conferma leader in Italia a maggio e nei primi 5 mesi rispettivamente con 3.628 e 19.501 immatricolazioni pari al 23,3% e al 24,9% di quota di mercato.